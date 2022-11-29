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Свыше 40 раз превысил скоростной режим жамбылский водитель

29 Ноября 2022, 18:25
Свыше 40 раз превысил скоростной режим жамбылский водитель

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Злостного нарушителя правил дорожного движения с долгом в 1,2 млн тенге задержали в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе рейдовых мероприятий в Кордае сотрудниками административной полиции за нарушение правил дорожного движения был остановлен водитель автомашины марки «BMW X5» с кыргызским учетом, который 44 раза превысил скоростной режим. Сумма штрафов составила 1 миллион 255 тысяч тенге», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Все нарушения правил дорожного движения были зафиксированы аппаратно-программными комплексами «Автоураган», установленными в Кордайском районе.

Водитель уже оплатил все штрафы, уточнили в ведомстве.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что превышение водителями скоростного режима или несоответствие ее дорожным условиям является одной из основных причин совершения дорожно-транспортных происшествий, в результате которых ежегодно гибнут и получают увечья водители, пассажиры и пешеходы.

Как сообщалось, оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» проводят жамбылские полицейские на территории Жамбылской области. Цель мероприятия обеспечить должный правопорядок и безопасность на улицах и в общественных местах региона, предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений и преступлений. В ходе рейдовых отработок по линии дорожной безопасности полицейские пресекли 330 фактов превышения скорости движения, два выезда на встречную полосу, 54 не предоставления преимущества в движении пешеходу, 5 фактов управления транспортом водителями, лишенными водительских прав. При этом 324 пешехода наказали за нарушение Правил дорожного движения пешеходами.


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