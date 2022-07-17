17 Июля 2022 09:31

Свыше 4,5 млрд тенге выделили на газоснабжение костанайских населенных пунктов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области уровень газифицированного населения составляет 57,9%. В этом году из Нацфонда на область выделено свыше 4 млрд тенге на реализацию 10 проектов по газоснабжению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день из 526 населенных пунктов области газифицировано всего 77, это 14,6 %.

«Уровень газифицированного населения по области составляет 57,9%. Доступ городского населения к сетям газоснабжения составляет 82,1%. Доступ сельского населения составляет 23,1%,- сообщил в ходе совещания в облакимате руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров. — Газоснабжение имеется в Алтынсаринском, Аулиекольском, Денисовском, район Б. Майлина, Житикаринском, Камыстинском, Карабалыкском, Костанайском и Федоровском районах».

В рамках госпрограммы по развитию регионов в этом году в Костанайской области на реализацию 10 проектов по газоснабжению населенных пунктов из средств Нацфонда и областного бюджета выделено 4,503 млрд тенге.

В этом году запланировано завершение двух проектов - по строительству инженерных коммуникаций к микрорайонам Байтерек, Астана и Нур Алем Костанайского района, а также строительство газопровода высокого давления Камысты – Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области.

«На перспективу газоснабжения области разработаны 3 проекта на общую стоимость строительства 2,45 млрд тенге, а также разрабатываются еще 5 проектов на сумму 3,7 млрд тенге. При реализации данных проектов будут газифицированы села Гурьяновка Карабалыкского района, Береговое и Айет района Б. Майлина, Зааятское Денисовского района, Лесное и Березовка Федоровского района, Кушмурун и Диевка Аулиекольского района»,- добавил Д. Аскаров.

Реализация проектов, по словам руководителя профильного ведомства, позволит увеличить доступ к сетям газоснабжения с 77 до 83 населенных пунктов или 15,8%. Уровень газифицированного населения по области составит 59,5%.