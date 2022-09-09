Свыше 37 тыс. алматинцев нуждаются в жилье

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Данияр Кирикбаев заявил, что по итогам семи месяцев в городе жильем обеспечены 2623 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций спикер сообщил, что на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда состоят 37 236 человек, из них многодетные – 4905; сироты – 2210; социально уязвимые слои населения – 16 999; бюджетники – 13 122.

«До конца текущего года планируется предоставить 5532 квартиры, из них 1451 – арендного жилья без права выкупа и 4081 – кредитного жилья. Отмечу, что с начала года выдано 325 жилищных сертификатов», - сказал Данияр Кирикбаев.

Ранее сообщалось, что число очередников на госжилье за 7 лет увеличилось вдвое в Казахстане.