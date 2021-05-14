Свыше  367 миллиардов тенге инвестировано в Туркестан – Айдос Укибай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В город Туркестан инвестировано свыше 367 миллиардов тенге. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай отметил, что за это время, помимо административно-деловых и социально-культурных объектов, создана промышленная зона, завершена стопроцентная газификация города, возводится зеленый пояс вокруг Туркестана площадью 13 тысяч гектаров, где уже высажено 3,5 миллиона деревьев.

«Никогда в своей богатой многовековой истории Туркестан не видел такого размаха строительства. Сюда привлекаются инвестиции, здесь создаются рабочие места. Так, объем инвестиций в область за три года увеличился более чем в 2,4 раза. При этом в сам город Туркестан инвестировано свыше 367 миллиардов тенге», - отметил Айдос Укибай.

«Этот проект Елбасы, как он признавался, планировал еще на заре нашей независимости. И вот, отметив 20-летие столицы, Нурсултан Назарбаев принял очередное стратегически верное решение – приступить к возрождению духовной столицы Казахстана. Для этого в 2018 году в день подписания исторического Указа о создании Туркестанской области и переноса областного центра в Туркестан Первый Президент Казахстана провел совещание, на котором призвал руководителей национальных компаний и представителей крупного бизнеса принять активное участие в строительстве города», - рассказал пресс-секретарь Первого Президента РК.

По его словам, были те, кто скептически относился к идее Елбасы.

«Но, как мы помним, и в 1994 году большинство политиков также скептически отнеслись к идее переноса и строительства новой столицы Казахстана. Однако скептики не учли важный фактор: Нурсултан Назарбаев всегда доводит начатое до конца. И вот, спустя три года активного развития, иностранные инвесторы и казахстанские бизнесмены буквально завалили руководство области и правительство предложениями по реализации различных проектов на территории возрожденного Туркестана. Местные предприниматели запрашивают больше земель для расширения собственного бизнеса. Думаю, что в дальнейшем набранный темп развития будет расти в геометрической прогрессии. Ведь бизнес всегда идет туда, где есть перспектива», - подчеркнул Айдос Укибай.

Напомним, 11 мая т.г. Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил с визитом Туркестан, где ознакомился с ходом строительных работ, открыл ряд новых объектов и поделился планами по дальнейшему развитию города.