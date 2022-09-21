21 Сентября 2022, 10:59

Свыше 350 тысяч операций провели врачи в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что в этом году в стационарах вылечились около 1,5 млн больных, провели свыше 350 тысяч операций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По первому направлению национального проекта «Здоровая нация» в рамках обеспечения доступной медицинской помощи число посещений организаций ПМСП составило 51 млн приемов. Служба скорой помощи обслужила около 4 млн вызовов, медицинская авиация осуществила более 1 тысячи вылетов. В стационарах вылечились около 1,5 млн пациентов, провели свыше 350 тысяч операций, принято 200 тысяч родов», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

Она проинформировала о совершенствовании государственного норматива сети организаций здравоохранения.

«Оказание медицинской помощи в селах до 50 человек осуществляется медицинской сестрой без помещения, а в селах с проживанием 500 человек увеличено количество медицинских работников с одного до трех», - сообщила глава ведомства.

В целях снижения очередности к узким специалистам утвердили правила по оказанию консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики. За истекший период оказано более 18 тысяч услуг по 80 видам сложных и высокотехнологичных медицинских услуг.

«Для повышения качества онкологической помощи функционируют Центры Гамма-ножа и ядерной медицины, где проведено более 300 операций и пролечено 400 пациентов. Хочу отметить, уникальность Центра ядерной медицины в Семее, где в полном цикле применяются отечественные радиофармпрепараты, от производства до диагностики и лечения», - добавила Ажар Гиният.

Ранее сообщалось, что в рамках ОСМС повышена доступность населения к дорогостоящим медицинским услугам. В настоящее время оказано около 886 тысяч дорогостоящих медицинских услуг.