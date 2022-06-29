29 Июня 2022 12:30

Свыше 34 млн тенге направят на таврение лошадей в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по идентификации сельскохозяйственных животных уже второй год в Костанайской области выделяются десятки миллионов на таврение КРС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По инициативе управления ветеринарии из местного бюджета, начиная с прошлого года, выделяются средства для финансирования расходов на таврение лошадей.

«В текущем году эта сумма превысила 34 млн тенге. На сегодняшний день на территории Костанайской области насчитывается КРС – 488 831 голова, МРС – 475 367 голов, свиней – 107 932 головы, лошадей – 148 824 головы, верблюдов – 263 головы. Для проведения идентификации молодняка мелкого рогатого скота 2022 года ушные бирки поступили в Костанайскую область в количестве 193 417 штук. Проблем по нехватке ушных бирок на сегодня по области не имеется», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель областного управления ветеринарии Ахат Шектыбаев.

Также в этом году ведомством в рамках работы по идентификации животных была проведена легализация незарегистрированных с 2000 года сельскохозяйственных животных.

«По результатам программы «Зеленый коридор – 3» в Костанайской области было зарегистрировано КРС – 16 345 голов, МРС – 8405 голов, лошадей – 4818 голов, свиней – 41 голова. Все принимаемые меры по идентификации сельскохозяйственных животных в дальнейшем позволяют осуществлять прослеживаемость животных и беспрепятственно получать государственные услуги в сфере ветеринарии (ветеринарные паспорта и ветеринарные справки)», - заключил руководитель профильного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области построят около 20 скотомогильников.