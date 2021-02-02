Свыше 337 млн тенге штрафов выплатили нарушители карантина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 7 месяцев мониторинговые группы в столице провели более 5 000 рейдовых мероприятий по соблюдению предпринимателями карантинных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Нур-Султана.

По данным пресс-службы, за период с 9 октября 2020 года по 1 февраля текущего года в ходе обхода мониторинговыми группами на предмет соблюдения карантинных мер выявлены 373 нарушения.

В отношении злостных нарушителей режима карантина собранные материалы направляются в административный суд с целью дальнейшего приостановления деятельности.

«На сегодня, решением Специализированного межрайонного административного суда г. Нур-Султана, приостановлена деятельность 12 общественных заведений. В их числе – караоке-бары «Жаным сол», «Tequila», ресторан «Золото», лаундж-бары «Echo», «Сторис», «Abba», батутный центр «Kango», ресторан-караоке «GINZA», магазин «Табыс». Деятельность вышеперечисленных заведений приостановлена на 1 месяц. Ночной клуб «Алания» решением суда закрыт на 3 месяца, компьютерный клуб «Respawn» - на 2 месяца», - рассказали в пресс-службе.

Вместе с тем, имеются факты повторных нарушений карантина данными субъектами МСБ. Есть факты предоставления подложных реквизитов юридических лиц либо договоров аренды на других лиц. Также отмечается частая смена юридических лиц на прежних адресах общественных заведений.

В этой связи, на очередном совещании комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султану дополнительно в состав мониторинговых групп включены сотрудники департамента государственных доходов города Нур-Султана для оперативного предоставления информации.

Всего по состоянию на 1 февраля 2021 года в районные управления департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана из районных управлений полиции поступило 2 519 материалов в отношении лиц, допустивших нарушение карантина. Из них к административной ответственности по статье 425 КоАП РК привлечены 1 244 физических, должностных и юридических лиц на общую сумму 239 589 700 тенге.

На сегодня погашены 1 612 административных штрафов на общую сумму 337 304 510 тенге.



