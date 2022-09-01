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Свыше 330 пожаров произошло в этом году в ЗКО

Редактор:  
Алла Серикбаева
1 Сентября 2022, 22:51
Свыше 330 пожаров произошло в этом году в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В 2022 году количество природных возгораний снизилось на 50% в Западно-Казахстанской области, сообщил заместитель начальника регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Рашид Блялов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал Мой ГОРОД.

За последние три года лесные и степные пожары происходили в Акжайыкском, Бурлинском, Теректинском и районе Байтерек.

«На сегодня по области зарегистрировано 338 пожаров (203 произошли в жилом секторе), где пятеро человек погибли и четверо получили травмы различной степени. Общая сумма ущерба составила более 177 млн. тенге. По сравнению с прошлым годом, наблюдается уменьшение количества пожаров на 2,3%», - пояснил Блялов.


Западно-Казахстанская область   Происшествия   Пожар  
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