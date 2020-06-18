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Свыше 33 тысяч жилищ построено в Казахстане за пять месяцев

18 Июня 2020 17:57
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Свыше 33 тысяч жилищ построено в Казахстане за пять месяцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках государственной программы «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы всего по республике сдано в эксплуатацию 4,1 млн кв. метров общей площади жилых домов или 33 479 жилищ, из них – 14 209 индивидуальных домов. За счет частной собственности за отчетный период введено 3,8 млн кв. метров общей площади жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК на 1 июня 2020 года по всем источникам финансирования на жилищное строительство направлено 525,4 млрд тенге инвестиций или 120,6% к аналогичному периоду 2019 года.

Увеличение объемов ввода жилья по сравнению с прошлым годом отмечается в 9 регионах. Лидерами являются Туркестанская (131,2%), Карагандинская (124,9%) Восточно-Казахстанская (114,3%), Западно-Казахстанская (111,9%), Жамбылская (108,7%), Северо-Казахстанская (108%), Костанайская (107,9%) области.

По данным местных исполнительных органов за указанный период сдано в эксплуатацию 28 тысяч кв. метров арендного жилья или 507 квартир.



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#Строительство   #Жилье  
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