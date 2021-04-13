Свыше 33 тысяч человек вакцинировали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанскую область с февраля в общей сложности поставили 33 400 доз вакцины «Спутник V». На сегодняшний день первым компонентом вакцинировали 33 400 человек. Из них более 15 тысяч медицинских работников, около 12 тысяч учителей и 576 сотрудников полиции. Помимо этого, с 22 февраля по области вторым компонентом вакцинировано 11 572 человека. Среди них 8 735 медицинских работников, 2 260 учителей, 472 работника правоохранительных органов и 115 граждан других групп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Вместе с тем за последние сутки в Туркестанской области COVID-19 выявили у 27 человек. Суточный прирост составляет 0,57%. Всего в регионе с начала пандемии инфицировано 4 712 человек.

С 3 до 10 увеличилось количество государственных лабораторий для проведения ПЦР-тестов. В связи с различными сценариями развития коронавирусной инфекции в области есть возможность увеличить количество инфекционных коек до 5 610.

Стоит отметить, до конца апреля в регион планируется доставить еще 72 100 доз вакцины. В то же время на склады хранения вакцин в Туркестанской области поставили 2 морозильника объемом 601 литр, а за счет средств областного бюджета приобретено 20 морозильных камер объемом 143 литра. На сегодня 65 пунктов для проведения вакцинации полностью оснащены холодильниками и обеспечены 38 термоконтейнерами объемом 50 литров для транспортировки вакцин.