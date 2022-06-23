23 Июня 2022 18:44

Свыше 33 тыс. га сельхозземель в Костанайской области вернули в госсобственность

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области с начала года изъято 33,5 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках реализации поручений Главы государства по изъятию пустующих и нерационально используемых пастбищ, в области создана межведомственная подгруппа, в составе которой заинтересованные стороны, в том числе органы прокуратуры и правоохранительные органы области.

«Утвержден конкретный план мероприятий по проверкам и изъятию земельных участков, неиспользуемых и выданных с нарушением земельного законодательства РК. Целью создания подгруппы является совместная работа по выявлению фактов нарушений законодательства при предоставлении и использовании земель сельхозназначения, а также возврата неиспользуемых земельных участков в государственную собственность», - сообщил в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководитель департамента по управлению земельными ресурсами МСХ РК Кайрат Оспанов.

В мае-июне департамент провел 11 проверок в отношении субъектов микропредпринимательства на общей площади 18,2 тыс. га.

«В результате выданных ранее предписаний 10 субъектов на площади 20,7 тыс. га приступили к использованию участков путем постановки на учет сельскохозяйственных животных. С 2015 года по настоящее время в государственную собственность возвращено более 260 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 141 тыс. пастбищных угодий. Также с начала 2022 года в государственную собственность уже возвращено 33,5 тыс. га земель»,- добавил К. Оспанов.

По информации руководителя департамента, на рассмотрении в суде также находятся иски о принудительном изъятии 42 тыс. га неиспользуемых земель.