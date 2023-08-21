Свыше 30 тысяч детей пойдут в первый класс в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в новом учебном году впервые в школу пойдут 30 146 детей, из них более 16 тысяч будут учиться на казахском языке. Об этом сообщила руководитель управления образования города Ляззат Жылкыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прием в первый класс завершился с 1 августа. На сегодняшний день принято 30 146 детей, из них в частные школы пойдут 3 789 детей. В прошлом году в первый класс пошли 33 тысячи детей. У нас в городе нет ни трехсменных, ни аварийных школ, но есть школы перегруженные, они находятся в Наурызбайском и Алатауском районах», - отметила Ляззат Жылкыбаева на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

По ее словам, в организациях среднего образования обновлено 75,6% предметных кабинетов. Всего в школах 847 предметных кабинетов (химии, физики, биологии, из них оснащено современным оборудованием 640 кабинетов), также приобретено 75 кабинетов STEM и робототехники. В рамках подушевого финансирования приобретено еще 147 кабинетов, в том числе: 34 химии, 31 физики, 39 биологии, 23 STEAM и 20 робототехники. Это позволило ориентировать обучение по предметам естественно-математического цикла на практику.

Спикер добавила, что в этом году в микрорайоне «Кайрат» откроется государственная школа №211 на 1500 мест. В 12 школах проводится капитальный ремонт, текущий ремонт проведен в 178 школах.

О том, сколько стоит собрать ребенка в школу в Алматы можно прочесть здесь.