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    15:11, 21 Август 2023 | GMT +6

    Свыше 30 тысяч детей пойдут в первый класс в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в новом учебном году впервые в школу пойдут 30 146 детей, из них более 16 тысяч будут учиться на казахском языке. Об этом сообщила руководитель управления образования города Ляззат Жылкыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прием в первый класс завершился с 1 августа. На сегодняшний день принято 30 146 детей, из них в частные школы пойдут 3 789 детей. В прошлом году в первый класс пошли 33 тысячи детей. У нас в городе нет ни трехсменных, ни аварийных школ, но есть школы перегруженные, они находятся в Наурызбайском и Алатауском районах», - отметила Ляззат Жылкыбаева на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

    По ее словам, в организациях среднего образования обновлено 75,6% предметных кабинетов. Всего в школах 847 предметных кабинетов (химии, физики, биологии, из них оснащено современным оборудованием 640 кабинетов), также приобретено 75 кабинетов STEM и робототехники. В рамках подушевого финансирования приобретено еще 147 кабинетов, в том числе: 34 химии, 31 физики, 39 биологии, 23 STEAM и 20 робототехники. Это позволило ориентировать обучение по предметам естественно-математического цикла на практику.

    Спикер добавила, что в этом году в микрорайоне «Кайрат» откроется государственная школа №211 на 1500 мест. В 12 школах проводится капитальный ремонт, текущий ремонт проведен в 178 школах.

    О том, сколько стоит собрать ребенка в школу в Алматы можно прочесть здесь.


    Теги:
    Общество Алматы Образование школа Дети
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