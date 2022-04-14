08:26, 14 Апрель 2022 | GMT +6
Свыше 30 тысяч беременных женщин привились против КВИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству привитых вакциной «Pfizer» подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.
Вакциной «Pfizer» провакцинировано I-компонентом - 997 418 человек, II-компонентом - 862 420 человек.
Из них: I-й дозой подростки – 799 492, беременные женщины – 36 796, кормящие женщины – 131 954.
II-й дозой подростки – 717 522, беременные женщины – 31 343, кормящие женщины – 112 114.
Как сообщалось ранее, 16 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 38 человек выздоровели.