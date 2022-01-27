Свыше 30 нелегальных мигрантов выявили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН.К АЗИНФОРМ - В целях соблюдения надлежащего правопорядка на улицах и в других общественных местах, а также предупреждения и пресечения преступлений, полицейские Сарыагашского РОП проводят республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В ОПМ задействованы около 100 сотрудников полиции, которые осуществляют проверку территорий района, разделенные на 14 административных участков. Стражи порядка провели обход 1689 частных домов и строений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

За совершение различных правонарушений к административной ответственности полицейскими привлечено 193 человека, в отношении которых составлены административные протоколы. Из них, за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения в «Центр временной адаптации и дезинтоксикации» города Сарыагаша доставили 40 граждан. Стражами порядка проверено свыше 100 лиц, состоящих на учёте, в том числе 5 привлечены к административной ответственности.

Кроме того, сотрудниками отделения миграционной службы Сарыагашского РОП выявлено 35 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории района. В отношении них составили административные протоколы по ст. 517 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства», а собранные материалы направлены в районный специализированный административный суд для принятия законного решения.



