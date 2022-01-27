Свыше 30 нелегальных мигрантов выявили в Сарыагаше
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские выявили свыше 30 нелегальных мигрантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские Сарыагашского РОП проводят республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В ОПМ задействованы около 100 сотрудников полиции, которые осуществляют проверку территорий района, разделенные на 14 административных участков.
Стражи порядка провели обход 1689 частных домов и строений. За совершение различных правонарушений к административной ответственности полицейскими привлечено 193 человека, в отношении которых составлены административные протоколы. Из них за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения в «Центр временной адаптации и дезинтоксикации» города Сарыагаш доставили 40 граждан. Стражами порядка проверено свыше 100 лиц, состоящих на учете, в том числе пять привлечены к административной ответственности.
Кроме того, сотрудниками отделения миграционной службы Сарыагашского РОП выявлено 35 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории района. В отношении них составили административные протоколы по статье 517 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства», а собранные материалы направлены в районный специализированный административный суд для принятия законного решения.
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