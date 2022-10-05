Свыше 3 тысяч заявок на получение ИИН в день рассматривают в усиленном ЦОНе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжает работу усиленный ЦОН, открытый для выдачи ИИН иностранным гражданам. Наблюдается большая очередь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В филиале Правительства для граждан по городу Алматы сообщили, что сотрудники усиленного ЦОНа с 9:00 до 20:00 непрерывно оказывают государственную услугу «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК». Для удобства клиентов в ЦОН подвозят питьевую воду, везде установлены диспенсеры и подготовлены раскладушки на случай, если иностранным гражданам будет негде остаться на ночь.

«Акимат Жетысуского района безвозмездно предоставил здание спортивно-оздоровительного комплекса «Кулагер», где сейчас находится усиленный ЦОН, по адресу: Жетысуский район, микрорайон Кулагер, улица Казыбаева, 286в. Здесь мы организовали более 40 рабочих мест. Вам известно, что ИИН может получить гражданин любого иностранного государства для ведения предпринимательской деятельности и финансовых операционных процессов. У нас в день рассматривается 3-3,5 тыс. заявок иностранцев на получение ИИН. Это на 50% больше, чем в обычном ЦОНе. Поэтому в целях снижения нагрузки рассматриваются способы получения ИИН. Теперь граждане России могут получить ИИН в отделениях банков второго уровня, а также в режиме онлайн посредством специального бота, банковского приложения или SMS сообщения», - сказал директор алматинского филиала НАО «Правительство для граждан» Абдурасул Кулдашов.

Работа в усиленном ЦОНе идет полным ходом. Здесь и руководство филиала, и Служба внутренней безопасности. Специалисты миграционной службы также консультируют россиян. Организована работа нотариусов по переводу документов и нотариальному заверению.

Для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность (в случае обращения представителя услугополучателя) и заявление. В целях экономии времени и во избежание возникновения очередей в ЦОНах, госкорпорация разработала дополнительный сервис по бронированию очереди в усиленные ЦОНы для иностранцев через портал электронного правительства eGov.kz .

Для бронирования очереди в ЦОН на главной странице портала электронного правительства необходимо выбрать услугу «Бронирование очереди в ЦОН для иностранцев», ввести номер документа, подтверждающий личность, указать наименование ЦОНа, цель посещения, дату и время. При успешном бронировании иностранному гражданину нужно будет подойти в ЦОН за 15 минут до указанного времени, показать свой паспорт на ресепшн и получить талон в очереди.

«За получением ИИН иностранным гражданам нет необходимости во второй раз возвращаться в ЦОН. Готовый документ будет отправлен на казахстанский номер телефона, указанный в заявлении», - пояснили в пресс-службе филиала госкорпорации.

















Фото:пресс-служба ЦОНа