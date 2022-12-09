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Свыше 3 млрд тенге потратят на концерты и спортивные мероприятия в Алматы

9 Декабря 2022, 19:40
Свыше 3 млрд тенге потратят на концерты и спортивные мероприятия в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Аскар Амрин на заседании маслихата города сообщил, что на сферы культуры, спорта и туризма в следующем году предусмотрено 58 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, на ежегодное содержание восьми подведомственных организаций библиотечной системы, театрального и циркового искусства, государственного архива предусмотрено 9,7 млрд тенге.

Для обеспечения спортивного резерва и воспитания спортсменов в 11 школах олимпийского резерва и школах спорта выделяется 8,4 млрд тенге.

На спортивный инвентарь, который будет размещаться в 4 тысячах объектах спорта по всему городу будет выделено 995 млн тенге.

Еще 1,5 млрд тенге будет предусмотрено на проведение ежегодных и знаковых мероприятий, включая Alma Fest, The Spirit of Tengri и другие. Также будет продолжена грантовая поддержка писателям, художникам и поэтам.

1,4 млрд тенге предусмотрено на строительство Центра Сакской культуры и продолжение строительства мемориального музейного комплекса «Райымбек батыр».

Аким Алматы Ерболат Досаев в своем докладе заявил, что в 2023 году планируется открытие еще трех физкультурно-оздоровительных комплексов и разработка ПСД спортивных комплексов в трех районах города (500 млн тенге). Также на проведение 35 крупных спортивных мероприятий международного уровня запланировано 1,8 млрд тенге, таких как АТР-500, Alatau Run, Ironman Almaty и другие.

В рамках развития уличной спортивной инфраструктуры будут построены мобильные скалодромы и скейтпарки, площадки для стритбола, воркаута, Ореn Air фитнеса и BMX трассы. На реализацию предусмотрено 790 млн тенге.

Со следующего года также будут созданы студенческие и школьные лиги по командным видам спорта - футбол, баскетбол, волейбол и другие.


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