Свыше 3,8 тысячи человек подали заявки в Президентский кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 24 сентября 3828 кандидатов подали заявки в Президентский молодежный кадровый резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наибольшее количество кандидатов, подавших заявку в Президентский кадровый резерв, наблюдается в Шымкенте. Там подал заявку 501 кандидат на Президентский кадровый резерв. Кроме того, в Нур-Султане подали заявки 464 человек, также в Алматинской области пока зарегистрировано 368 желающих. В Алматы их число составляет 175 человек.

В Атырауской области подал заявку 191 человек, далее в Актюбинской области – 133 человека, Мангистауской - 221, Костанайской - 220, Кызылординской - 188, Туркестанской - 343, Жамбылской - 160, ВКО - 128, в Акмолинской - 210, Карагандинской - 136 человек, в СКО – 193 человека.

Наименьшее количество кандидатов на отбор зарегистрировано в ЗКО - 97 и Павлодарской области - 92.

Кроме того, подают свои документы и казахстанцы, находящиеся за рубежом, в частности из США, Великобритании, Грузии, Болгарии и ОАЭ.

На сегодняшний день уже поступило 1667 заявок от женщин и 2161 заявок от мужчин.

Большое количество кандидатов выбирают направление по развитию: государственного управления - 1140, также по развитию системы образования - 1173.

Кроме того выбирают и такие направления, как региональное развитие (694), развитие национальной экономики (276), новая социальная политика (235), совершенствование внутренней политики (195) и развитие системы здравоохранения (115).

Напомним, что 30 сентября завершается регистрация участников в Президентский молодежный кадровый резерв.

Прием документов начался 1 сентября в онлайн-режиме на платформе «pkrezerv.gov.kz». В соответствии с поручением Главы государства в текущем году в Президентский молодежный кадровый резерв будет отобрано 50 резервистов.

Участвовать в конкурсе могут граждане Казахстана не старше 35 лет, с высшим образованием, стажем работы не менее пяти лет, владеющие государственным языком не ниже среднего уровня.