Свыше 270 человек пострадало, 8 погибло в ДТП с автобусами в Алматы с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года с участием общественного транспорта произошло 217 дорожно-транспортных происшествия, в результате чего 8 человек погибло и еще 271 травмированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления административной полиции, при этом 169 из 217 ДТП произошло по вине водителей автобусов.

«К сожалению, вопросов к пассажирским перевозкам по-прежнему предостаточно. Особенно в части дисциплины водительского состава, которым доверены жизнь и безопасность сотни, а то и тысячи пассажиров. В целях предупреждения аварийности, травматизма на дорогах города, соблюдения транспортной дисциплины водителями на городских маршрутах движения и обеспечения безопасности дорожного движения на пассажирском транспорте в эти дни в самом крупном мегаполисе страны проводится общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», - сообщил заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Нурлан Аманбек.

Эта отработка обуславливает активизацию контроля за пассажирскими перевозками, проведение повсеместных рейдовых мероприятий, в которых принимают участие местные исполнительные органы, общественники, представители ДЧС, а также Комитета транспортного контроля МИИР.

По данным спикера, за 4 дня проведения ОПМ службами и подразделениями алматинской полиции выявлено свыше 700 нарушений ПДД, допущенных водителями общественного транспорта. 12 автобусов были сняты с линий в виду их плачевного технического состояния. И, как следствие – 4 должностных лица привлечены к административной ответственности за допуск к осуществлению пассажирских перевозок неисправного транспорта.

«К слову, нам активно помогает общественность, активная ее часть. За три дня в наше распоряжение со стороны граждан по имеющимся каналам коммуникации поступило 52 сигнала о нарушении ПДД со стороны водителей общественного транспорта. Каждый из этих фактов рассмотрен, по ним уже приняты меры. К примеру, по запрету в эксплуатации незаконного переоборудованных автобусов, техническое состояние и конструкция которых не соответствует установленным требования безопасности дорожного движения. Мы усилили и профилактическую работу: на предприятиях, занимающихся пассажирскими перевозками, организованы встречи с водительским составом», - уточнил подполковник Аманбек.