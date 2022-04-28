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    23:23, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 2500 человек оформили инвалидность заочно в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы уже несколько месяцев доступна заочная форма признания гражданина инвалидом. Люди имеют возможность не посещать отделы медико-социальной экспертизы и получить заочное освидетельствование по 12 заболеваниям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя департамента труда, социальной защиты и миграции по Алматы Гульнар Кусманова сообщила, что в ноябре прошлого года в стране был запущен пилотный проект по заочному оказанию государственной услуги «Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты».

    «Основной целью пилотного проекта является упрощение процедуры установления инвалидности, с исключением хождения граждан по разным инстанциям, бумажной волокиты и контакта услугодателей с услугополучателями», - сказала она на брифинге региональной службы коммуникаций.

    По ее словам, проект подразумевает, что людям с особыми потребностями больше не нужно будет посещать отделы медико-социальной экспертизы. Решение о присвоении группы инвалидности будут принимают эксперты трех разных регионов страны. Распределение заявок проводится в автоматическом режиме.

    Гульнар Кусманова также заявила, что проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы запущен по 12 заболеваниям.

    «В эти 12 нозологий включены все злокачественные образования, то есть онкологические больные проходят проактивно заочно», - ответила она.

    Она пояснила, что для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимые обследования, а остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем Министерства здравоохранения РК и Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Спикер добавила, что по состоянию на 1 марта на заочное освидетельствование по республике было направлено 19 546 заявок. С начала этого года в Алматы услугу по установлению инвалидности в заочном формате получили 2 515 человек, это более 40%.

    «К концу 2022 года планируется расширить перечень заболеваний, по которым можно пройти заочное освидетельствование. Более 20% людей, которые нуждаются в переосвидетельствовании и освидетельствовании, будут проходить его проактивно в заочном формате», - сказала она.


    Теги:
    Здравоохранение Алматы
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