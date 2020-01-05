Свыше 250 квартир для работающей молодежи распределят в Алматы: стартовал прием заявок
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы принимают заявления и документы по направлению «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи» в рамках Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 5 по 20 января 2020 года Управлением жилищной политики города Алматы будет производиться прием заявлений и документов от работающей молодежи города Алматы до 29 лет в рамках Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» по направлению «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи», - сообщили в управлении.
Заявление и документы принимаются через сайт www.almaty-jastary.kz.
Арендное жилище без права выкупа предоставляется на срок в 5 лет в черте города Алматы по мере поступления жилья (по пулам). На данный момент имеется 3-й пул из 255 квартир в Алатауском районе.
С требованиями к участию в программе можно ознакомиться здесь https://almaty-jastary.kz/.
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