26 Июля 2022 16:56

Свыше 25 тыс. павлодарских старшеклассников смогут освоить востребованные профессии

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область провел совещание по реализации Программы повышения доходов населения до 2025 года. Участие в нем приняли представители центральных и местных государственных органов, институтов развития, крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В рамках Комплексного плана в Павлодарской области создана экосистема по профориентации школьников. Проект «Атлас новых профессий», нацеленный на помощь учащимся в выборе будущей профессии, дает им также возможность идти в ногу со временем на рынке труда. Так, за прошедший учебный год уже проведена профессиональная диагностика 20 тыс. старшеклассников.

«Программа, прежде всего, нацелена на повышение доходов населения и обеспечение продуктивной занятости. В целом, в обрабатывающей промышленности будет реализовано 713 проектов с созданием более 126 тыс. новых рабочих мест. Вокруг 50 крупных предприятий будут создаваться пояса малого и среднего бизнеса, это позволит увеличить доходы субъектов предпринимательства, получить гарантированный сбыт товара, повысить производительность», — сказал Ералы Тугжанов.

Вице-премьер подчеркнул, что в рамках программы особое внимание уделяется вопросам развития компетенций у молодежи, повышению их занятости, развитию навыков у работающих граждан, в том числе социально-уязвимых слоев населения.

«В новом учебном году во всех школах региона вводится штатная единица педагога-профориентатора, усиливается работа колледжей и Центров актуальных профессий, в том числе представителей молодого поколения. В 15 колледжах региона внедряется обучение по 15 новым и 25 обновленным профессиям»,- проинформировала руководитель областного управления образования С. Айтказина.

В целом, внедрение непрерывного образования даст возможность будущим специалистам принять правильное решение в выборе профессии.

Ералы Тугжанов отметил, что Атлас новых профессий также станет главным ориентиром как для выпускников, так и для работодателей. Пилотный проект, реализуемый в регионе, должен стать успешным примером для остальных областей страны.

Сегодня в регионе действуют 14 Центров актуальных профессий, работающих по принципу «одного окна» с охватом до 5 тыс. человек, в т.ч. молодежи NEET. Около 2,5 тыс. представителей этой категории ждет стажировка в крупнейших промышленных предприятиях региона.

«Также в Павлодарской области организованы Мобильные центры занятости – им осуществлено 237 выездов по отдаленным селам, охвачено более 9 тыс. человек. С начала года в области создано более 10 тыс. рабочих мест, более половины (54%) – постоянные. Переформатирована работа центров занятости по аналогии с крупными HR агентствами», — сказала заместитель акима Павлодарской области А. Курманова.

Всего в 2022 году в стране планируется создание 16,3 тыс. новых рабочих мест за счет реализации 165 инвестпроектов. Ожидается, что наибольший прирост занятости произойдет в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.

По итогам рабочей поездки в Павлодарскую область в начале текущего года заместитель Премьер-Министра Е. Тугжанов дал ряд поручений по обеспечению комплексного сопровождения семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Сегодня в Ситуационном центре на базе акимата области в пилотном режиме можно наглядно видеть данные по социальному статусу семьи. Проект реализуется Министерством труда и социальной защиты населения и апробируется во всех регионах страны. Павлодарская область — один из первых регионов, имеющих высокий уровень готовности к реализации проекта в проактивном формате.

По итогам совещания Е. Тугжанов дал ряд поручений. Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами, акиматами областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент следует продолжить внедрение Атласа новых профессий. Вице-премьер подчеркнул, что реализация программы находится на постоянном контроле.