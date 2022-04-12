Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Свыше 2400 граждан России и Украины прибыли в Нур-Султан с начала года

Автор:  
Арайлым Мұрат
12 Апреля 2022, 17:40
Свыше 2400 граждан России и Украины прибыли в Нур-Султан с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 2400 граждан России и Украины прибыли в Нур-Султан с начала 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение цифр. Допустим, из Российской Федерации в 2022 году прибыли 2183 человека. А в прошлом году было больше – 2579. То есть, снижение идет на 15,3% по России. Из Украины прибыли в страну 305 человек, а в прошлом году было 482, минус 36,7%», - сказал начальник столичного управления миграционной службы Арман Баймухамет на брифинге.

Ранее сообщалось, что за последние три месяца сгенерировано более 10 тысяч индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для граждан России.

Также в Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщали, что с начала года на работу в Казахстан приехали более 6,3 тысячи россиян. При этом критического уровня наплыва граждан из соседней страны не наблюдается. В прошлом году граждан РФ, приехавших в РК, было 18,8 тысячи человек.


Астана   Россия   Украина   мигранты  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау