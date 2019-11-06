Свыше 22 тысяч нетрезвых водителей выявлено с начала года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства Министерством внутренних дел инициируются предложения по усилению уголовной и административной ответственности за вождение автотранспорта в состоянии опьянения. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев ранее выразил обеспокоенность ситуацией на автодорогах страны и обратил особое внимание на необходимость ужесточения наказания за такие правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу МВД.

За 9 месяцев т.г. нетрезвыми водителями совершено 342 ДТП, в которых погибли 64 и получили ранения 493 человека.

« В мирное время на дорогах гибнут люди по вине безответственных водителей, которые садятся за руль в пьяном виде. Этому нет оправдания. Поэтому за такие нарушения и преступления должно быть соразмерное наказание с учетом тяжести последствий «, - сказал министр Ерлан Тургумбаев на совещании с руководителями служб МВД.

Благодаря работе по обеспечению безопасности дорожного движения и ежедневному патрулированию дорог многих ДТП удалось избежать. С начала года сотрудниками полиции выявлено свыше 22 тыс. водителей, находившихся в состоянии опьянения. Из них более 17 тыс. – привлечены к административной ответственности в виде лишения права управления автотранспортом. К уголовной ответственности привлечено 1 878 лиц за управление автотранспортом будучи лишенным этого права и находящимся в состоянии опьянения.

В то же время, как показывает статистика, действующие меры административного наказания не оказывают необходимого воздействия на дисциплину водителей и количество ДТП не снижается.

«Ужесточение наказания за вождение в пьяном виде позволит повысить безопасность всех участников дорожного движения, как водителей и пассажиров, так и пешеходов. В настоящее время готовятся соответствующие предложения, которые будут согласованы с заинтересованными госорганами, депутатским корпусом, общественностью», - говорится в сообщении п ресс-службы МВД РК.