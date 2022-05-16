16 Мая 2022 22:25

Свыше 22 тыс. выпускников школ будут сдавать ЕНТ в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На еженедельном аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области доложили о ходе завершения учебного года и подготовке к Единому национальному тестированию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В этом году в Туркестанской области школу окончат более 27 тыс. учащихся. 1250 выпускников претендуют на знак «Алтын белгі», около 2000 - на аттестат с отличием. Более 22 тыс. выпускников изъявили желание сдать Единое национальное тестирование. Оно пройдет в компьютерном формате в центрах тестирования USTUDY, расположенных в четырех районах области. В центрах подготовлено 620 компьютерных мест в 25-ти аудиториях. В этом году планируется выделить до 73 тыс. грантов, в том числе доля грантов на технические специальности выросла до 60%.

Также предусмотрено выделение 7000 грантов из местного бюджета учебным заведениям технического и профессионального образования. Дополнительно из республиканского бюджета планируется выделить 10 тыс. грантов для выпускников девятых классов.

В этом году капитально отремонтируют 24 образовательных учреждения региона.