Свыше 22 млрд тенге выделено на поддержку АПК в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На поддержку АПК в ВКО выделено свыше 22 млрд тенге, сообщил в ходе пресс-конференции руководитель управления сельского хозяйства Владимир Гайламазян. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

По его словам, за январь – апрель валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил почти 94 млрд тенге, или 113 процентов к аналогичному периоду 2020 года. С начала года производство продуктов питания составило 62,5 млрд тенге. Численность поголовья крупного рогатого скота увеличилась на 4,2 процента, лошадей - на 8,3 процента, свиней - на 8 процентов, численность овец и коз - на уровне прошлого года.

На поддержку развития агропромышленного комплекса области выделено 22,7 млрд тенге субсидий, в том числе на развитие растениеводства – 5,6 млрд тенге, животноводства – 8,8 млрд тенге, на инвестиционное субсидирование – 5,8 млрд тенге, на поддержку развития перерабатывающей отрасли – 0,5 млрд тенге, на другие направления субсидирования – 1,9 млрд тенге.