Свыше 21 млрд тенге выделено на ремонт дорожной инфраструктуры в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На ремонт дорожной инфраструктуры Актюбинской области выделено 21,3 млрд тенге. Об этом сообщил глава региона Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году планируется реализовать 100 проектов на сумму 21,3 млрд тенге по ремонту дорог. Из республиканского бюджета выделено около 10,5 млрд тенге, из местного бюджета – 11 млрд тенге. Эта работа также будет проводиться в рамках программ «Нурлы Жол», «Развитие регионов». Наряду с ремонтом дорог предусмотрен ремонт дворов, асфальтирование улиц. К сожалению, с момента обретения независимости не ремонтировались дворы. Только с прошлого года занялись этим вопросом. Жители хорошо поддерживают проект», - сказал аким области.

По его словам, только в этом году асфальтировано 200 дворов, обустроены парковки, игровые и спортивные площадки.

«Вы должны понимать, что Актобе – большой город. Сейчас численность населения превышает 600 тысяч человек. Площадь тоже большая. Протяженность улиц, которые мы хотим отремонтировать, достигает 10 километров. Например, протяженность улицы имени К. Сатпаева – 9,8 км. Улица не ремонтировалась за последние 20 лет. А на проспекте Богенбай батыра никогда не было бордюров, тротуара. Таких улиц протяженностью 10 км очень много. На одной из улиц нужно проложить тротуар, на другой - бордюр, третья нуждается в полном освещении. Сейчас актуальна проблема Южного обхода в разъезде №41. Проект длится уже три года. Есть такие масштабные проекты. В этом году начнем ремонтировать дорогу, которая ведет к кирпичному заводу. Средства уже выделены. Правительство тоже поддержало этот вопрос», - сказал Ондасын Уразалин.