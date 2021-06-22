Свыше 21 млрд тенге выделено на ремонт дорожной инфраструктуры в Актюбинской области
«В этом году планируется реализовать 100 проектов на сумму 21,3 млрд тенге по ремонту дорог. Из республиканского бюджета выделено около 10,5 млрд тенге, из местного бюджета – 11 млрд тенге. Эта работа также будет проводиться в рамках программ «Нурлы Жол», «Развитие регионов». Наряду с ремонтом дорог предусмотрен ремонт дворов, асфальтирование улиц. К сожалению, с момента обретения независимости не ремонтировались дворы. Только с прошлого года занялись этим вопросом. Жители хорошо поддерживают проект», - сказал аким области.
По его словам, только в этом году асфальтировано 200 дворов, обустроены парковки, игровые и спортивные площадки.
«Вы должны понимать, что Актобе – большой город. Сейчас численность населения превышает 600 тысяч человек. Площадь тоже большая. Протяженность улиц, которые мы хотим отремонтировать, достигает 10 километров. Например, протяженность улицы имени К. Сатпаева – 9,8 км. Улица не ремонтировалась за последние 20 лет. А на проспекте Богенбай батыра никогда не было бордюров, тротуара. Таких улиц протяженностью 10 км очень много. На одной из улиц нужно проложить тротуар, на другой - бордюр, третья нуждается в полном освещении. Сейчас актуальна проблема Южного обхода в разъезде №41. Проект длится уже три года. Есть такие масштабные проекты. В этом году начнем ремонтировать дорогу, которая ведет к кирпичному заводу. Средства уже выделены. Правительство тоже поддержало этот вопрос», - сказал Ондасын Уразалин.