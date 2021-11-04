Свыше 200 товаропроизводителей представят свою продукцию на ярмарке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сезон сельскохозяйственных ярмарок в столице продолжается. В эти и следующие выходные, 6-7 и 13-14 ноября на площадке около ТРЦ «Хан Шатыр» свою продукцию представят товаропроизводители нескольких регионов и города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

6-7 и 13-14 ноября на площадке возле ТРЦ «Хан Шатыр» состоятся сельскохозяйственные ярмарки с участием товаропроизводителей Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской областей и предпринимателей города Нур-Султан.

Жители и гости города смогут приобрести товары, цены на которые будут традиционно ниже рыночных на 10-15%.

На прилавках будет представлен широкий ассортимент продуктов, в том числе: мясо говядины, конины и баранины, птицы, молочная и кисломолочная продукция, овощи (картофель, лук, морковь, капуста), фрукты, яйца куриные, рыба, крупы, мука и т.д.

Всего в двух ярмарках примут участие более 200 товаропроизводителей и предпринимателей.

Стоит отметить, что проведение ярмарок в столице является одним из инструментов стабилизации цен на социально-значимые продукты питания. С 21 августа в 14 ярмарках в Нур-Султане приняло участие более 860 товаропроизводителей из всех регионов Казахстана. Всего ими реализовано свыше 4,8 тысяч тонн продуктов питания.

«В этом году решением руководства города в каждой ярмарке принимают участие также товаропроизводители и оптовые реализаторы рынков Нур-Султана, которые дополняют ассортимент продукции из регионов. В каждой ярмарке участвуют 100-120 производителей столицы», - сообщил ранее руководитель отдела развития торговли и сферы услуг Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан Руслан Идрисов.

По его словам, погодные условия на посещаемость ярмарок не влияют, горожане активно идут закупаться продуктами впрок. Отмечается, что в среднем ярмарки регионов посещает треть населения столицы.

«Ярмарки – это прежде всего дешевые и качественные продукты, возможность жителям столицы закупиться впрок по доступной цене. Во время проведения ярмарок в близлежащих магазинах падает трафик посещений, это показывает проведенный анализ. Ярмарки - один из инструментов влияния на сдерживание цен в городе», - подчеркнул представитель столичного акимата.