8 Июля 2022 21:25

Свыше 200 новых спортобъектов появится в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области в ближайшие три года намерены построить свыше 200 новых спортивных объектов, 94 из них сдадут уже в этом году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«Дорожную карту» развития физической культуры и спорта до 2025 года презентовали в Павлодарской области.

Программа разработана совместно со спортивной общественностью. При формировании документа проведена полная диагностика отрасли. Изучены действующие методики в спортшколах районов и городов области, также учитывались пожелания местных жителей. Из поступивших 200 предложений, большая часть вошла в проект.

«Дорожная карта» развития на 2022-2025 годы включает шесть приоритетных направлений и 37 пунктов. В течение трех лет ожидается проведение более 1500 спортивных мероприятий», – сообщил руководитель областного управления физической культуры и спорта Даур Ергабулов.

Так, на развитие спорта в области в ближайшие три года планируется направить 48 млрд тенге, в т.ч. через механизмы ГЧП. Построят три ледовых дворца, легкоатлетический манеж, центр художественной гимнастики, 20 стадионов.

«Легкоатлетический манеж – наша давняя мечта. Его появление даст новый толчок развитию спорта. Массовость будет колоссальной, и спортом будут заниматься как взрослые, так и дети», – заявил ветеран спорта Виктор Кольев.

Особое внимание уделено развитию человеческого капитала в спорте. В ближайшие три года планируется запуск постоянной программы подготовки и повышения квалификации тренерского состава. Для этого будет проведен анализ содержательной части занятий по физкультуре и выработаны стандарты обучения с учетом современных реалий.

В результате планомерной работы число жителей, активно занимающихся физической культурой и спортом в регионе, достигнет 375 тыс. человек до 2025 года.

















Фото: pavlodarnews.kz