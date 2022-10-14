Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туркестанская область
Свыше 200 наркосайтов заблокировали в Туркестанской области
14 Октября 2022, 11:16

Свыше 200 наркосайтов заблокировали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 200 сайтов, рекламирующих наркотики, выявили туркестанские полицейские с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Туркестанской области ведут интенсивную работу по пресечению незаконного сбыта наркотиков в интернет-пространстве и профилактике наркопреступности.

«С начала года сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области выявили свыше 200 наркосайтов, занимающихся незаконной деятельностью, а материалы направили в компетентный государственный орган для принятия решения по их блокировке», - сообщили в полиции.

Всего полицейские области за 9 месяцев текущего года зарегистрировали 165 наркопреступлений и выявили 208 наркопроступков.

Выявлено 69 фактов культивирования наркосодержащих растений. Было уничтожено более 200 тысяч кустов конопли. Из незаконного оборота изъято около 1,5 тонны различных наркотических средств.


Новости по теме
На 11 лет осудили жителей Астаны за сбыт 11 кг наркотиков
Канал поставки наркотиков в Астану пресекли сотрудники КНБ
Более 30 кг марихуаны изъяли у подозреваемого в наркоторговле в Экибастузе
Читайте также
Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
На 11 лет осудили жителей Астаны за сбыт 11 кг наркотиков
Рыбу и наркотики хранили в гараже браконьеры в Атырау
Краснокнижного архара убил браконьер в Туркестанской области
Один килограмм «синтетики» изъяли у закладчиков в Актау
Салтанат Турсынбекова встретилась с пенсионерами из Центра активного долголетия в Туркестане
Канал поставки наркотиков в Астану пресекли сотрудники КНБ
Мошенник обманул знакомую на 5 млн тенге под предлогом покупки авто в Туркестанской области
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив