14 Мая 2022 04:10

Свыше 200 км автодорог отремонтируют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - До конца года в Атырауской области отремонтируют более 200 км автодорог, а в некоторых населенных пунктах проложат новые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году долю дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 70%. Об этом заявил руководитель отдела областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Куанышбек Кабдыгали.

«До конца этого года планируется отремонтировать свыше 200 километров автомобильных дорог в 37 населенных пунктах области. Сейчас ведутся работы по реконструкции 87 километров дороги областного значения «Индер - Карабау». К настоящему времени реконструировано 31,5 километра трассы. Начался капитальный ремонт автодороги «Ганюшкино - Приморье - Утеры - Котяевка», – сообщил Куанышбек Кабдыгали.

Разрабатываются проекты среднего ремонта подъездной дороги к селу Тайсойган в Кызылкогинском районе, автомобильной дороги «7 разъезд - Асан - Азгир - Балкудук - Суюндук» и капитального ремонта автодороги «Миялы - Ойыл».

Проводится также реконструкция внутрисельских подъездных дорог и тротуаров в селах Жанбай и Исатай Исатайского района, в селе Нуржау Курмангазинского района, в селе Сарытогай Махамбетского района и в поселках Макат, Доссор, селе Байгетобе Макатского района.