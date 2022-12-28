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Свыше 200 кг небезопасной пиротехники изъяли за два дня в Алматы

28 Декабря 2022, 14:45
Свыше 200 кг небезопасной пиротехники изъяли за два дня в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сотрудники ДЧС и департамента полиции c 25 декабря проводят рейдовые мероприятия по местам реализации пиротехнических изделии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, в отношении 23 нарушителей правил реализации пиротехнических изделии приняты меры административного реагирования, за два дня изъято более 260 наименований (более 200 кг) пиротехнических изделий, не отвечающих требованиям законодательства РК.

«Ежегодно по Алматы в новогодние праздники происходит от 10 до 15 пожаров, при этом около 18% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. В новогодние праздники прошлого года, в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, за помощью в медицинские учреждения обратились 39 человек, из них 29 детей. Госпитализированы 8 человек, из них 7 детей», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

Спасатели призывают горожан соблюдать меры предосторожности при запуске пиротехники:

- при покупке изделий обратить внимание на целостность упаковки и срок ее годности;

- не допускайте детей младше 14 лет к самостоятельному запуску пиротехники;

- не наклоняйтесь над изделием при его запуске;

- убедитесь, что в радиусе опасной зоны (50 метров) отсутствуют препятствия для запуска пиротехники (кроны деревьев, линии электропередач), попав в которые фейерверк может изменить направление;

- не запускайте изделие при сильном ветре;

- поджог фитиля осуществляется на расстоянии вытянутой руки;

- не запускайте пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;

- не направляйте ракеты и фейерверки на людей, не бросайте их под ноги;

- не запускайте фейерверки с балконов жилых домов.

При оформлении елок в домах и квартирах необходимо выполнить следующие требования пожарной безопасности:

- елки установить на устойчивом основании и не загромождать выходы из помещения;

- не использовать электрические сети с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, которые могут привести к возникновению пожара.

- применять гирлянды только с включением лампочек напряжением до 12 Вольт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов или искрение) необходимо немедленно обесточить гирлянду;

- не украшайте елку бумажными игрушками, ватой;

- не применять бенгальские огни и горящие свечи вблизи елки.

Фото: ДЧС города Алматы


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