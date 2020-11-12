Свыше 20 тысяч человек стоят в очереди на земельный участок в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство стоят 23 823 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

На пресс-конференции руководитель городского отдела земельных отношений Кудайберген Сейльханов сообщил, что на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства допускается на площадках, обеспеченных сетями водо- и электроснабжения.

В пригороде уже определены десять жилых массивов для реализации программы индивидуально-жилищного строительства путем подготовки необходимой инженерной инфраструктуры. Это жилые массивы Аксай, Ушактар, Комсомольский, Суык булак, Жаркын, Бобровка, Ак-кайын, Жибек жолы, Малая Актюба и поселок Степной. Общая площадь жилых массивов составляет 4070,3 га, количество земельных участков 13715.

«Акиматом города подготовлено постановление о предоставлении земельных участков во временное краткосрочное землепользование для строительства индивидуальных жилых домов в жилом массиве «Комсомольский», общей площадью 1,8 га трем застройщикам: ТОО «AsilЖолGroup», ТОО «Зеленстрой Семей» и ТОО «Санжар». Строительство домов будет осуществляться в едином архитектурном стиле, согласно эскизным проектам, утвержденным отделом архитектуры и градостроительства города. После завершения строительства планируется предоставление домов в ипотеку через АО «Жилстройсбербанк». Планируется выдавать ипотечные займы очередникам, подтвердившим платежеспособность после завершения строительства домов застройщиками», – отметил Кудайберген Сейльханов.

Схемы размещения земельных участков уже выданы очередникам. Работа в этом направлении продолжается и находится на постоянном контроле.



