9 Августа 2022 15:25

Свыше 20 тыс. ученических мест появятся в школах Нур-Султана в новом учебном году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил о ходе строительства школ в столице. По словам градоначальника, в новом учебном году откроются 11 школ, что позволит создать свыше 20 тыс. ученических мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В новом учебном году планируем открыть еще 11 школ. Данные учебные заведения позволят создать свыше 20 тыс. ученических мест. Учитывая, что имеется потребность в ученических местах, по поручению Главы государства значительно увеличили объем строительства школ. Только за три года в столице мы построили 34 школы. Это позволило создать 70 тыс. ученических мест», - написал аким Нур-Султана на своей странице в Instagram .

Алтай Кульгинов заверил, что строительство учебных заведений ведется во всех районах города.

«К примеру, по обращениям жителей приступили к строительству нового корпуса на территории школы-лицея 59 (улица Сауран). Во время объезда также посетил строящуюся школу по проспекту Туран (бурно развивающийся район, район ЖК «Зам-Зам», пересечение улиц Е51 и Е69). Школа рассчитана на 4 тыс. мест (в 2 смены)», - пояснил градоначальник.

Аким подчеркнул, что на строительство школ также привлекаются частные средства. Алтай Кульгинов считает, что нельзя уповать только на бюджет, учитывая спрос со стороны родителей на частные школы.

«Мы встретились с представителями компании «Emirates Global Education Group». Они за свой счет в столице строят международную школу «Sabis» и детский сад. Будет создано 3200 ученических мест. Данную школу планируем открыть в следующем году», - добавил аким Нур-Султана.





Фото: www.instagram.com/altay_kulginov_official