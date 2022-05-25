25 Мая 2022 11:25

Свыше 20 тыс. соцобъектов в РК планируют сделать доступными для лиц с инвалидностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ведется работа в целях создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями. В частности, существует проект «Кедергісіз келешек», в рамках которого до 2025 года планируется определить 22 тыс. объектов и сделать их доступными. Однако, несмотря на проводимую работу, выявляются нарушения в части создания инфраструктуры для лиц с инвалидностью. Об этом заявил председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ербол Нургалиев в интервью МИА «Казинформ».

- Ербол Жолдаспекович, не могли бы Вы поделиться своим мнением, какая работа проводится, и какой контроль ведется в целях создания безбарьерной среды для лиц с инвалидностью?

- Создание эффективной системы мер по социальной защите лиц с инвалидностью является одним из важных и приоритетных направлений в социальной политике.

Министерство труда и социальной защиты провело мониторинг и мы пришли к выводу, что в целом, не все адаптированные акиматами объекты отвечают требованиям. К примеру, акиматы отчитывались о наличии пандусов и специализированных дверей. Допустим, пандус должен быть определенного наклона, удобным. В то же время мы видим, что здание есть, пандус есть, но они не соответствуют прописанным стандартам. Есть отдельные требования для слабослышащих и глухих, слабовидящих и слепых людей. Внутри помещения санузлы также должны соответствовать стандартам.

Есть много нарушений, поэтому мы поручили акиматам активизировать мониторинговую группу в регионах. Мы рекомендовали, чтобы в состав этих мониторинговых групп вошли общественные объединения, защищающие права лиц с инвалидностью, активисты, депутаты. Мониторинговые группы не должны включать только госорганы, а также общественность, которая могла бы дать свои рекомендации по устранению замечаний.

- На сегодня реализуется программа «Кедергісіз келешек». Что дает этот проект?

- Проект «Кедергісіз келешек» очень важный. Мы на себя взяли обязательство, что до 2025 года полностью обеспечим безбарьерной средой.

Из регионов запросили перечень всех социально значимых объектов, которые должны быть в первую очередь адаптированы. Это государственные учреждения, ЦОНы, поликлиники, больницы, школы, вузы, спортивные объекты. К примеру, в одной области было по списку 250 объектов, а в другой - 400. Мы дали рекомендации по созданию мониторинговых групп и по их же составу, который действительно бы отстаивал интересы лиц с инвалидностью.

- Как мониторинговые группы проверяют объекты?

- По стране работают более 200 мониторинговых групп, которые прежде чем проверять, сами должны знать требования - размер пандусов, угол наклона, ширину, какие требования есть для слабослышащих и слабовидящих людей, людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Мы совместно с МИИР РК утвердили методический материал для мониторинговых групп и все там прописали. Каждый член мониторинговой группы получил на руки инструкцию.

Мониторинговые группы прошлись по всем утвержденным объектам и дали свои замечания в качестве рекомендаций. Рекомендации дают возможность исправлять нарушения. Для этого дается срок от двух до трех месяцев. Потом они повторно проверяют объекты. После устранения замечаний мониторинговые группы подписывают акт о соответствии объекта всем параметрам, где говорится, что обеспечена стопроцентная доступность для безбарьерной среды. Согласно этому акту акиматы включают утвержденный объект в интерактивную карту доступности, которая находится в открытом доступе - https://inva.gov.kz/. Мы потребовали, чтобы на сайте были размещены фотографии всех объектов.

Есть также функция, где можно публиковать отзывы. Любой человек, который посещает объект, может написать отзыв и четко прописать свои замечания. Эти отзывы нельзя исправлять и они не подлежат удалению.

Мы дали поручения территориальным департаментам еще раз пройти постмониторинг, то есть, чтобы специалисты прошлись по объектам. В прошлом году по сведениям местных исполнительных органов, были адаптированы 5080 объектов, а в рамках этого мы проверили 3260 объектов или 75%.

- А какие нарушения чаще всего выявляются в ходе мониторинга объектов?

- К сожалению, выявлен ряд замечаний. Допустим, в 400 объектах нарушены правила по передвижению лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, свыше 500 нарушений по передвижению лиц в креслах. Есть ряд нарушений, касающиеся организации среды для слабовидящих и слабослышащих лиц. Со своей стороны дали замечание в целях полного устранения всех нарушений. Мы хотим, чтобы действительно эти 22 тыс. объекта в течение пяти лет стопроцентно без-каких либо вопросов были адаптированы для лиц с инвалидностью.

Мы хотим, чтобы вопрос по созданию безбарьерной среды в ЦОНах был полностью закрыт. Хотим, чтобы действительно была проделана качественная работа. Акиматы отчитываются, что все хорошо и все объекты адаптированы. Хотя, на самом деле, это не всегда так.

Совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития была разработана и утверждена Дорожная карта по обеспечению безбарьерным доступом лиц с инвалидностью с 2021 по 2023 годы.

- Какие регионы отстают в плане недостаточного количества оборудованных объектов для людей с особыми потребностями?

- В этой части возникает вопрос по сумме финансирования на адаптацию объектов. Мы провели анализ в разрезе областей: кто сколько денег заложил, чтобы адаптировать все объекты. Допустим, в Мангистауской областей мало заложено средств, в Атырауской области, и даже в Алматы.

Хотел бы подчеркнуть, что в Костанайской области выявлено очень много замечаний касательно доступа для лиц с ограниченными возможностями. Были замечания по Павлодарской, Карагандинской областям. Ряд замечаний есть по Жамбылской области.

- Жалуются ли казахстанцы, что в некоторых объектах все еще не организованы специальные лифты, пандусы и другие условия?

- Несомненно, жалоб очень много. Они поступают на блог сайта. Обращения поступают от жителей. Мы требуем, чтобы объекты соответствовали международным стандартам. Работы предстоит еще много. Мы хотим, чтобы новые строящиеся объекты были стопроцентно адаптированы для лиц с ограниченными возможностями. Есть определенные требования, нормативы которые разработаны по линии управлений архитектуры и строительства. Строящийся новый объект должен соответствовать всем параметрам и требованиям в целях обеспечения безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями. От тротуаров, остановок, транспортных средств до многоквартирных домов - все должно быть адаптировано. Лица с инвалидностью ведь посещают не только социальные объекты, но они занимаются спортом, ходят в культурные места. Потребность общества сегодня ведь растет.

- Благодарим Вас за интервью!