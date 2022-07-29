29 Июля 2022 20:15

Свыше 20 тыс. алматинцев получили адресную социальную помощь с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления занятости и социальных программ Алматы Данияр Алкебайулы отметил, что это показатели первого полугодия. Всего с начала года социальные выплаты предоставлены более 50 тыс. жителей мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Адресная социальная помощь оказана свыше 4,2 тыс. семьям, это 20 261 человек на сумму 922 млн тенге. В этом году планируется охватить всего 28 тыс. человек», - отметил Данияр Алкебайулы в ходе брифинга РСК.

Кроме того, трудоспособные получатели АСП направляются в Центр занятости, где им помогают найти работу.

Спикер подчеркнул, что АСП выплачивается семьям, если доход на одного члена семьи не превышает 70% от величины прожиточного минимума. Основными получателями соцпомощи являются семьи с детьми, работающие граждане с низкой зарплатой, семьи с пенсионерами, инвалидами и другие малообеспеченные лица.

Помимо выплат, АСП предусматривает гарантированный соцпакет семьям, где воспитываются дети от 1 года до 6 лет. С начала года таким видом гарантированной помощи охвачены 996 детей, а их семьям выдано 2853 набора продуктовых корзин.

Данияр Алкебайулы также добавил, что список поддержки, который оказывает акимат Алматы, пополнила жилищная помощь. Нуждающимся семьям, чьи расходы на комуслуги превышают 5%-ую долю совокупного дохода семьи, покрывают за счет бюджета. Всего жилищная помощь оказана более 1,2 тыс. алматинским семьям.

Спикер сообщил, что другими видами социальных выплат охвачены 14,7 тыс. горожан, также не остались без внимания 14,3 тыс. ветеранов войны и приравненные к ним лица.