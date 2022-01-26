Новости
Свыше 20 многоэтажных домов возводят в Семее
26 Января 2022 14:52
Поделиться:
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в новом жилом районе Карагайлы возводят свыше 20 многоэтажных домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
Новости по темеСтроительство оптово-распределительного центра начали в ВКО 735 одноэтажных домов строят инвесторы в ВКО Старые дома хотят снести в одном из исторических районов Семея
В городском акимате сообщили, что в жилом районе Карагайлы за счет государственных средств ведется строительство 24 многоэтажных домов общей площадью 130,7 тыс. кв.м. с общим количеством квартир 1696.
Кроме того, в Карагайлы на 2022 год запланировано строительство 16-ти кредитных домов общей площадью 87,7 тыс. кв.м., с общим количеством квартир 1017 и 13 коммерческих домов, из которых пять домов — через Фонд гарантированного жилищного строительства, а также 8 домов будут построены совместно АО «НК «СПК Ертіс».
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Ежедневно в столичный Центр жилья поступает более 70 обращений по вопросам создания ОСИ
- Уровень реки Иртыш поднялся в Семее
- Строительство оптово-распределительного центра начали в ВКО
- 735 одноэтажных домов строят инвесторы в ВКО
- Шесть узбекистанцев выдворили из страны в ВКО
- Свыше 43 млрд тенге направили на развитие приграничных районов ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047