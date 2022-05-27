27 Мая 2022 11:10

Свыше 20 млн гектаров засеют яровыми культурами в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все регионы Казахстана приступили к посевной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день все области страны приступили к массовой посевной кампании. В целом яровой сев запланирован на площади 23 млн га, из них зерновые и зернобобовые культуры – 15,8 млн га, масличные культуры – 2,9 млн га, овощебахчевые культуры и картофель – 475,5 тыс. га, кормовые культуры – 3,7 млн га, технические культуры (сахарная свекла, хлопчатник, табак) – 141,8 тыс. га», - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК в ответе на запрос агентства.

Вместе с тем в ведомстве отмечают, что сейчас говорить о прогнозах урожая очень рано.

«На сегодня первоочередной задачей всех сельхозтоваропроизводителей является успешное проведение весенне-полевых работ в оптимальные сроки, с соблюдением всех необходимых агротехнических мероприятий. Впереди летнее время, предстоит химобработка полей, уход за культурами. Также большую роль играет уровень выпадения осадков в весенний и летний периоды, и очень много существует других факторов, влияющих на рост и вегетацию растений», - добавили в Минсельхозе.

В ведомстве поясняют, что вопрос успешного проведения весенне-полевых работ стоит на постоянном и особом контроле министерства, для этого в Минсельхозе создан и действует оперативный штаб, призванный своевременно решать все возникающие проблемные вопросы весенне-полевых работ.



