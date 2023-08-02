Свыше 20 кг марихуаны изъяли у жителя ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе обыска авто и гаража жителя Глубоковского района было изъято свыше 20 кг марихуаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



20 июля в ходе проведения ОПМ «Карасора» сотрудниками УПН ДП ВКО совместно с ОКП Глубоковского РОП, ЦКС и спецподразделения УТВ ДП ВКО на автодороге Усть-Каменогорск – Риддер была остановлена автомашина Lada Priora под управлением 37-летнего мужчины.

«В ходе безотлагательного обыска авто, в багажнике обнаружили полиэтиленовый пакет белого цвета, внутри которого находились 20 полиэтиленовых свертков с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является марихуаной высушенной, общим весом 1943,75 грамм. Также во время обыска гаража, принадлежащему водителю, изъяли пластиковую тару с остатками вещества, сверток полимерный и полиэтиленовый мешок, 2 фляги емкостью 40 литров, наполненные марихуаной, общим весом более 20 кг. Во время допроса задержанный признался в содеянном. В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК – незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта, что влечет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.