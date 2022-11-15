Свыше 20 кг марихуаны изъяли у наркоперевозчика в Туркестанской области

15 Ноября 2022, 22:11

15 Ноября 2022, 22:11

Свыше 20 кг марихуаны изъяли у наркоперевозчика в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с полицейскими Тулькубасского РОП и батальона патрульной полиции установили подозреваемого в незаконной перевозке наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На автодороге «Западный Китай – Западная Европа» на территории Тулькубасского района полицейские остановили автомашину Subaru. При обыске оперативники обнаружили в багажнике четыре мешка и сигаретную пачку с содержимым растительного происхождения.

«Подозреваемый, водитель иномарки, оказался ранее судимым жителем Тулькубасского района. Изъятые у подозреваемого вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению, наркотическим веществом является высушенная марихуана, общим весом свыше 20 кг. Данный факт зарегистрирован по ст. 296 ч. 4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в полиции.

Фото: polisia.kz