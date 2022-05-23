23 Мая 2022 13:00

Свыше 20 иностранцев занимались незаконным сбором лекарственной ферулы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка Арысского района обнаружили 23 незаконно работающих граждан Узбекистана, которые занимались добычей сока лекарственной травы кеурек (ферулы), произрастающей в степной местности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Нелегальных иностранцев задержали в степи, где они устроили палатки и выкапывали лекарственную ферулу.

Нарушителей привлекли к ответственности по ч. 5 ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения» и выдворили за пределы страны. В отношении же работодателя, гражданина РК, составили административный протокол по статье 519 КоАП РК «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан» и наложили штраф.