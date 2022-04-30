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    18:49, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 20 гектаров горевшей степи потушили в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы потушили очаги возгораний в Павлодаре и Теренколе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «28 апреля, в 19.12, поступило сообщение о загорании в районе Теренколь. Вблизи села на открытой территории происходило возгорание сухой травы, камыша в трех разрозненных очагах: первый очаг - 7 гектаров, второй очаг - 8 гектаров, третий очаг – 9 гектаров. Общая площадь составила 24 гектара», - рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Загорание было ликвидировано сегодня ранним утром. Причина и ущерб устанавливаются. На борьбу с огнем выезжали 12 человек личного состава и три единицы техники ДЧС Павлодарской области. Дополнительно в тушении участвовали пять человек местных исполнительных органов и один водоовоз, 15 человек из добровольных противопожарных формирований, 10 человек из лесхоза села Теренколь.
    «28 апреля, в 20.56, поступило сообщение о загорании при въезде в поселок Жанааул города Павлодара. На открытой территории загорелась сухая трава на площади 600 квадратных метров, огонь охватил и деревья, клен и карагач, на площади 50 квадратных метров», - добавили в ведомстве.
    Пожар ликвидирован в тот же день в 22.20. Причина – неосторожное обращение с огнем населения. Ущерба нет. На место выезжали два человека личного состава и одна единица техники ДЧС Павлодарской области.




    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Видео Происшествия Павлодарская область
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