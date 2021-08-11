Свыше 20 человек оштрафовали за отсутствие масок в автобусах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за нарушение масочного режима в общественном транспорте оштрафовали свыше 20 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

По данным эпидемиологов, общественный транспорт входит в пятерку основных мест заражения (16,8% заражений). В этой связи представители мониторинговых групп из числа сотрудников акимата, местной полицейской службы, линейной службы «Контрольно-Ревизионное Управление» проводят мероприятия по проверке масочного режима в общественном транспорте.

Так, за сутки провели мониторинг более 112 автобусов и троллейбусов. Нарушения выявили в ряде маршрутных автобусов: 1, 98, 32, 123, 79, 11, 9, 45, 22, 135, 105, 201, 7, 126, 60, 114, 25, 5, 5Б, 29, 65, 37, 205, 224, 20, 148, 38, 62, 210, 45, 18. Оштрафованы 22 физических лица, все пассажиры привлечены к административной ответственности по статье 425 части 1 КоАП РК.

В целях недопущения заражения коронавирусной инфекцией жителей Алматы призывают соблюдать меры безопасности, масочный режим в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте.

Кроме общественного транспорта, представители мониторинговых групп продолжают проверки общепитов, магазинов и других объектов массового скопления людей. По данным мобильных групп, с начала года нарушения карантинных мер выявлены в более 1150 ресторанах, кафе и магазинах, 171 - в компьютерном клубе, 21 - в бильярдном клубе, 5 - в SPA-салонах, 31 - в сауне, 2 - в кальянных, 54 - в караоке, 40 - в лото-клубах, 25 - в коттеджах и других объектах, где устраивали тои. В полицию для разбирательств доставлены свыше 3300 нарушителей установленных ограничений.