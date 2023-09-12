Свыше 2,5 млрд тенге задолжали по налогу водители Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области задолженность по налогу на транспортные средства составляет 2,5 млрд тенге по 37 586 физическим лицам. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента, в этом году частным судебным исполнителям были сформированы и переданы 41 217 налоговых приказов на общую сумму 1,3 млрд тенге. В принудительном порядке было взыскано 623,2 млн тенге.

«В результате работы по администрированию налога на транспортные средства из 160 568 физических лиц, включая физических лиц, имеющих задолженность за предыдущие годы, взыскано 2,7 млрд тенге налога. Работа по принудительному взысканию продолжается совместно с частными судебными исполнителями в соответствии с законом», - отметили в пресс-службе ДГД.

С начала года совместно с департаментом внутренних дел и палатой частных судебных исполнителей по Алматинской области проведено 507 рейдовых мероприятий по должникам с налоговой задолженностью более 100 тысяч тенге, и по 910 должникам взыскано в местный бюджет 198,5 млн тенге.

«В 2023 году было проведено начисление за налог на транспортные средства за прошлый год по 444 246 автомобилям на общую сумму 7,3 млрд тенге. Это 285 821 физическое лицо. На транспортные средства по 12 747 физическим лицам, имеющих льготные категории на сумму 277,3 млн тенге, и на транспортные средства по 15 989 индивидуальных крестьянских хозяйств на сумму 351,2 млн тенге, была предоставлена льгота», - добавили в ведомстве.

В прошлом году по Алматинской области в местный бюджет поступило 6,2 млрд тенге налогов с физических лиц на транспортные средства. За восемь месяцев этого года поступление налога на транспортные средства с физических лиц составило 6,3 млрд тенге.

Вместе с тем, наибольшее количество задолженности по налогу на транспортные средства с физических лиц приходится на следующие районы:

Карасайский район на сумму 817,1 млн тенге по 9 597 физическим лицам;

Илийский район на сумму 508,9 млн тенге по 7 480 физическим лицам;

Талгарский район на сумму 452,1 млн тенге по 6 704 физическим лицам;

Енбекшиказахский район на сумму 392,4 млн тенге по 6 550 физическим лицам.