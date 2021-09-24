Свыше 197 тонн продукции реализуют на ярмарке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 и 26 сентября на площадке перед ТРЦ «Хан Шатыр» состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представят товаропроизводители Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

На ярмарку в столицу со своей продукцией приедут свыше 20 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий из 12 районов Актюбинской области и города Актобе.

Всего планируется реализовать 197,2 тонн продукции, в том числе:

- мясо всех видов - 60 тонн;

- картофель и овощи - 61 тонн;

- молочная продукция - 16 тонн;

- растительное масло - 1 тонна;

- яйца - 17,2 тысяч шт.;

- рыба - 5,3 тонн;

- мед - 0,5 тонн;

- колбасные изделия - 8 тонн;

- мука и макаронные изделия - 8,5 тонн;

- прочие продукты - 19,7 тонн.

Цены на ярмарочную продукцию будут традиционно ниже рыночных на 10-15%.

Стоит отметить, что посетители ярмарки должны строго соблюдать требования карантина: носить маски, не забывать про социальную дистанцию и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.