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    16:42, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Свыше 197 тонн продукции реализуют на ярмарке в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 и 26 сентября на площадке перед ТРЦ «Хан Шатыр» состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представят товаропроизводители Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    На ярмарку в столицу со своей продукцией приедут свыше 20 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий из 12 районов Актюбинской области и города Актобе.

    Всего планируется реализовать 197,2 тонн продукции, в том числе:

    - мясо всех видов - 60 тонн;

    - картофель и овощи - 61 тонн;

    - молочная продукция - 16 тонн;

    - растительное масло - 1 тонна;

    - яйца - 17,2 тысяч шт.;

    - рыба - 5,3 тонн;

    - мед - 0,5 тонн;

    - колбасные изделия - 8 тонн;

    - мука и макаронные изделия - 8,5 тонн;

    - прочие продукты - 19,7 тонн.

    Цены на ярмарочную продукцию будут традиционно ниже рыночных на 10-15%.

    Стоит отметить, что посетители ярмарки должны строго соблюдать требования карантина: носить маски, не забывать про социальную дистанцию и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.


    Теги:
    Сельское хозяйство Астана Акимат Общество
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