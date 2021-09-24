Свыше 197 тонн продукции реализуют на ярмарке в Нур-Султане
На ярмарку в столицу со своей продукцией приедут свыше 20 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий из 12 районов Актюбинской области и города Актобе.
Всего планируется реализовать 197,2 тонн продукции, в том числе:
- мясо всех видов - 60 тонн;
- картофель и овощи - 61 тонн;
- молочная продукция - 16 тонн;
- растительное масло - 1 тонна;
- яйца - 17,2 тысяч шт.;
- рыба - 5,3 тонн;
- мед - 0,5 тонн;
- колбасные изделия - 8 тонн;
- мука и макаронные изделия - 8,5 тонн;
- прочие продукты - 19,7 тонн.
Цены на ярмарочную продукцию будут традиционно ниже рыночных на 10-15%.
Стоит отметить, что посетители ярмарки должны строго соблюдать требования карантина: носить маски, не забывать про социальную дистанцию и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.