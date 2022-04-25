РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:37, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 1900 преступлений за неделю совершено в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из них полицейскими в течение суток раскрыто 1173 преступления, по горячим следам - 6 убийств. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 1972 преступления. Из них в течение суток раскрыто 1173. Полицейскими по горячим следам раскрыто 6 убийств, три умышленных причинения здоровью тяжкого вреда, повлекшие смерть, один разбой, 35 грабежей, 15 краж чужого имущества», - сообщила на брифинге представитель МВД РК.

    По информации ведомства, каждое пятое ДТП в стране совершается с участием несовершеннолетних.

    Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также закрепления у детей навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и на дорогах, с 25 апреля в преддверии летних каникул МВД проводится республиканская акция «Внимание, дети». Во время мероприятия проведут обследования состояния улично-дорожной сети и технических средств организаций дорожного движения в местах, прилегающих к образовательным учреждениям.

    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Общество Статистика Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!