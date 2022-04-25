Свыше 1900 преступлений за неделю совершено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из них полицейскими в течение суток раскрыто 1173 преступления, по горячим следам - 6 убийств. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 1972 преступления. Из них в течение суток раскрыто 1173. Полицейскими по горячим следам раскрыто 6 убийств, три умышленных причинения здоровью тяжкого вреда, повлекшие смерть, один разбой, 35 грабежей, 15 краж чужого имущества», - сообщила на брифинге представитель МВД РК.

По информации ведомства, каждое пятое ДТП в стране совершается с участием несовершеннолетних.

Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также закрепления у детей навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и на дорогах, с 25 апреля в преддверии летних каникул МВД проводится республиканская акция «Внимание, дети». Во время мероприятия проведут обследования состояния улично-дорожной сети и технических средств организаций дорожного движения в местах, прилегающих к образовательным учреждениям.