Новости
Свыше 190 нарушений ПДД за сутки выявили полицейские Туркестана
9 Августа 2021 15:00
Поделиться:
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ -Свыше 190 нарушений ПДД за сутки выявили полицейские Туркестана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Новости по темеЛишенный прав пьяный водитель совершил ДТП в Туркестанской области Акмолинские полицейские помогли доставить женщину с инсультом в больницу 61-летний велосипедист скончался в результате ДТП в Павлодарской области
В целях обеспечения надлежащего общественного правопорядка на улицах города Туркестан полицейские на постоянной основе проводят различные оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия.
К примеру, в ходе очередных отработок стражи порядка за сутки составили административные протоколы в отношении 241 правонарушителя. Из них, по линии дорожной безопасности инспекторами роты патрульной полиции МПС УП города Туркестана выявлены 192 нарушителей ПДД, в отношении которых составили протоколы об административной ответственности.
Участковые инспекторы полиции пресекли 39 фактов нарушения общественного порядка. Выявили 7 нарушителей требований карантинного режима и водворили на штрафстоянку 11 автотранспортных средств.
К примеру, на одной из улиц города Туркестана стражи порядка остановили автомашину ВАЗ, не включившего дневные ходовые огни. При проверке документов полицейские выяснили, что мужчина управлял автомобилем без водительских прав.
Кроме того, у стражей порядка возникло подозрение, что водитель находится в нетрезвом состоянии и доставили его на медицинское освидетельствование, которое подтвердило алкогольное опьянение.
В отношении нарушителя составили административный протокол по ст. 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения«.
Собранные материалы направили в Туркестанский специализированный административный суд. В итоге решением суда водителя признали виновным по ст. 608 КоАП РК и подвергли административному аресту сроком на 20 суток
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Мероприятие с блогерами и артистами выявили проверяющие в Алматы
- На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде
- 28 авто с ревущими глушителями задержаны на дорогах Алматы
- 61-летний велосипедист скончался в результате ДТП в Павлодарской области
- Упавших в уличный туалет детей спасли туркестанские полицейские
- Акмолинские полицейские помогли доставить женщину с инсультом в больницу
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн