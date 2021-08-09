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Свыше 190 нарушений ПДД за сутки выявили полицейские Туркестана

9 Августа 2021 15:00
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Свыше 190 нарушений ПДД за сутки выявили полицейские Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ -Свыше 190 нарушений ПДД за сутки выявили полицейские Туркестана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В целях обеспечения надлежащего общественного правопорядка на улицах города Туркестан полицейские на постоянной основе проводят различные оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия.

К примеру, в ходе очередных отработок стражи порядка за сутки составили административные протоколы в отношении 241 правонарушителя. Из них, по линии дорожной безопасности инспекторами роты патрульной полиции МПС УП города Туркестана выявлены 192 нарушителей ПДД, в отношении которых составили протоколы об административной ответственности.
Участковые инспекторы полиции пресекли 39 фактов нарушения общественного порядка. Выявили 7 нарушителей требований карантинного режима и водворили на штрафстоянку 11 автотранспортных средств.
К примеру, на одной из улиц города Туркестана стражи порядка остановили автомашину ВАЗ, не включившего дневные ходовые огни. При проверке документов полицейские выяснили, что мужчина управлял автомобилем без водительских прав.
Кроме того, у стражей порядка возникло подозрение, что водитель находится в нетрезвом состоянии и доставили его на медицинское освидетельствование, которое подтвердило алкогольное опьянение.
В отношении нарушителя составили административный протокол по ст. 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения«.
Собранные материалы направили в Туркестанский специализированный административный суд. В итоге решением суда водителя признали виновным по ст. 608 КоАП РК и подвергли административному аресту сроком на 20 суток

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#Туркестанская область   #Транспорт   #МВД РК  
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