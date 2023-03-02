Свыше 19 тысяч жителей Алматы обеспечат питьевой водой до конца года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района сообщил, что в этом году запланировано строительство 64,7 км водопроводных и канализационных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что в 2014 году к Медеускому району были присоединены территории Талгарского района Алматинской области. Это бывшие села, а ныне микрорайоны мегаполиса. С тех пор актуальным остается вопрос обеспечения жителей этих микрорайонов качественным водоснабжением и канализацией.

«В прошлом году построено и реконструировано 5,4 км сетей водоснабжения и канализации. В 2023 году объем работ существенно увеличится, запланировано строительство 64,7 км водопроводных и канализационных сетей. В результате до конца года свыше 19 тысяч жителей микрорайонов Кольсай, Кенсай, Сулусай, Компот, Музтау и улицы Халиулина получат качественное водоснабжение и канализацию. Кроме того, разрабатывается ПСД на строительство 14 км водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Думан», - отметил Ерболат Досаев.

Градоначальник также добавил, что в августе прошлого года специалисты провели замер уровня воды в скважинах в микрорайоне Каменское плато, который показал снижение дебета скважин в 2,5 раза.

«Для решения данной проблемы, по моему поручению, разрабатывается проект по строительству четырех новых водоисточников и полной реконструкции резервуаров и насосной станции «Балхаш». Это позволит обеспечить стабильным водоснабжением микрорайоны Каменское плато, Кольсай, Музтау и Юбилейный. Средства в сумме 3 млрд 568 млн тенге выделены, работы будут начаты в апреле и завершены до конца этого года», - заявил Ерболат Досаев.

Аким заверил жителей, что до завершения этих работ «Алматы су» и акимат района обеспечат дополнительный подвоз воды для жителей данных микрорайонов.