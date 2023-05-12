Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Свыше 19 млн тенге штрафов заплатили недобросовестные строители в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
12 Мая 2023, 20:35
Свыше 19 млн тенге штрафов заплатили недобросовестные строители в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ход строительно-монтажных работ объектов в регионе находится под контролем профильных ведомств. В отношении недобросовестных подрядчиков в рамках закона принимаются меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления строительства, в 2023 году планируется к реализации 256 проектов, до конца года будет введен в эксплуатацию 181 объект, остальные переходящие.

«В текущем году выделены средства для разработки проектно-сметной документации по 71 проекту, из них 20 уже прошли госэкспертизу, - сообщил руководитель облуправления строительства Данияр Абдибеков. – Уделяется большое внимание фактам отставания от графиков строительных работ».

На очередном заседании в облакимате под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова были заслушаны отчеты руководителей управлений строительства, государственного архитектурно-строительного контроля, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

«Главное требование ко всем подрядчикам – соблюдение двух важных параметров - качества работ и сроков исполнения, - подчеркнул глава региона. - Профильному ведомству поручено обеспечить строгий контроль за ходом строительно-монтажных работ, оперативно принимать необходимые меры в отношении недобросовестных подрядчиков».

Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Кайрат Бисембаев отметил, что с начала года проведены внеплановые проверки 42 строящихся на территории области объектов.

«В результате проверок выдано 27 предписаний, возбуждено 75 административных дел, наложено штрафов на сумму 19 221 705 тенге. В частности, к административной ответственности привлечено 49 заказчиков, 18 подрядных организаций, один проектировщик, три компании, осуществляющие авторский надзор и четыре компании, осуществляющие технический надзор», - сообщил Кайрат Бисембаев.

По итогам проверок приостановлено действие аттестатов эксперта технического надзора ТОО «DACO Инжиниринг» и ТОО «НеоГеоСтройпроект» на 6 месяцев. Кроме того, вступило в законную силу решение по лишению лицензии ТОО «ЕРК-Астана», генерального подрядчика проекта по строительству Дома культуры на 149 мест в селе Кайрат Жуалынского района и ряда других объектов, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 21 инспектор технадзора в Таразе наказан за халатность. В 2022 году в областном центре на бюджетные средства осуществлены строительно-монтажные работы на 137 объектах - строительство 134-х объектов и капитальный ремонт трех объектов. Проведен контроль за ходом строительства 180 коммерческих объектов, возводимых на частные инвестиции, в ходе их возведения допущены существенные недостатки. Не выдерживает никакой критики деятельность службы технадзора, заявил аким города Тараза Бахытжан Орынбеков.


Жамбылская область   Строительство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
Президент Казахстана назначил ряд судей
Президент Казахстана назначил ряд судей
Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
Как часто казахстанцы решаются на партнерские роды
Как часто казахстанцы решаются на партнерские роды
Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост
Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост
Наша работа требует уравновешенности, умения сдерживать эмоции - медсестры отмечают свой праздник
Наша работа требует уравновешенности, умения сдерживать эмоции - медсестры отмечают свой праздник
Имамы вышли на татами в Шахтинске
Имамы вышли на татами в Шахтинске