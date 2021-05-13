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    14:00, 13 Май 2021 | GMT +6

    Свыше 184 тысяч человек получили вакцину от КВИ в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали об эпидситуации и количестве вакцинированных от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что на сегодняшний день первым компонентом привились 184 715 лиц, из них 21 050 медицинских работников, педагогов – 33 022, участковых полицейских – 1556, студентов – 2073, контингентов медико-социальных учреждений – 909, сотрудников силовых структур – 14 586, государственных служащих – 5455, лиц с хроническими заболеваниями – 5243, других лиц – 100 821.

    Вторым компонентом вакцинировано 71 071, из них 15 038 медицинских работников, педагогов – 18 162, участковых полицейских – 826, студенты – 695, контингентов медико-социальных учреждений – 358, сотрудников силовых структур – 4185, госслужащих – 2013, лиц с хроническими заболеваниями – 1330 и других лиц – 28 464. С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.

    Также по состоянию на 13 мая в области зарегистрировано 23 668 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 14 517. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил – 1107,3. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 0,9% до 0,8%.

    За последние сутки зарегистрировано 216 случаев КВИ, темп прироста – 0,9% из них 170 симптомных (78,7%) 46 бессимптомных (21,3%) случаев, из них 216 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет 16 (7,4%), 3 случаев среди студентов.

    На сегодня выписаны с выздоровлением – 19 433, за сутки из стационара выписано 72 пациента, снято с домашней изоляции – 39 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Алматинская область
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